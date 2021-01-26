Утвержден новый глава Госдепа США
Сенат Соединенных Штатов Америки утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря. Об этом свидетельствуют результаты голосования.
На слушаниях по утверждению своей кандидатуры новый глава Госдепа выступил за серьезное отношение Вашингтона к вызовам со стороны Москвы. Вместе с тем он отметил, что администрация Джо Байдена планирует продлить ДСНВ (СНВ-3) — единственный оставшийся стратегический договор с Россией.
Также Блинкен выразил уверенность в том, что внешняя политика, которая проводилась при Дональде Трампе, должна быть пересмотрена. В частности, следует вернуться к вопросу выхода из ядерной сделки с Ираном и вновь его изучить, передает РИА Новости.
Известно, что Блинкен — давний соратник Байдена. Он был первым заместителем советника главы Белого дома по национальной безопасности и первым заместителем госсекретаря.
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