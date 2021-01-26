Утвержден новый глава Госдепа США

Фото: instagram.com/ablinken

Сенат Соединенных Штатов Америки утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

На слушаниях по утверждению своей кандидатуры новый глава Госдепа выступил за серьезное отношение Вашингтона к вызовам со стороны Москвы. Вместе с тем он отметил, что администрация Джо Байдена планирует продлить ДСНВ (СНВ-3) — единственный оставшийся стратегический договор с Россией.

Также Блинкен выразил уверенность в том, что внешняя политика, которая проводилась при Дональде Трампе, должна быть пересмотрена. В частности, следует вернуться к вопросу выхода из ядерной сделки с Ираном и вновь его изучить, передает РИА Новости.

Известно, что Блинкен — давний соратник Байдена. Он был первым заместителем советника главы Белого дома по национальной безопасности и первым заместителем госсекретаря.

Читайте также: Команда Байдена. Кто станет проводником антироссийской политики