Экономист рассказал, как появление афроамериканки на долларе повлияет на его курс

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Министерство финансов США при новом президенте Джозефе Байдене намерено разместить изображение Гарриет Табмен, боровшейся за права чернокожих, на банкноте номиналом 20 долларов. Как это скажется на курсе американской валюты, «Вечерняя Москва» спросила у доцента кафедры финансового менеджмента Российского экономического университета, кандидата экономических наук Аяза Алиева.

Стоимость доллара определяется более фундаментальными факторами, в первую очередь экономическими, говорит эксперт.

— Глобальные экономические игроки больше заинтересованы в решении финансовых властей в части изменения денежно-кредитной политики, налоговых режимов, макроэкономических данных. Второй фактор, влияющий на курс, — политические месседжи из США. Они также способны влиять на курсообразование, — сказал Алиев.

Что касается изменения внешнего вида банкноты номиналом в 20 долларов, то данный факт едва ли принесет какие-либо преимущества или недостатки доллару.

— Это не будет способствовать усилению или ослаблению доллара. Скорее это социальный и политический месседж, ориентированный больше на внутреннюю аудиторию. Изменение дизайна 20-долларовой купюры — точно не того уровня решение, чтобы изменить силу доллара, — подчеркнул экономист.

О нанесении портрета Табмен, боровшейся в XIX веке против рабства и выступавшей за социальные реформы в Америке, объявила еще администрация Барака Обамы. После прихода в Белый дом Дональда Трампа этот вопрос был отложен в долгий ящик.

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