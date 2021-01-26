Путин поздравил Байдена с началом работы на посту президента США

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Джоо Байдена с заступлением на пост главы Белого дома. Об этом Кремль сообщил во вторник, 26 января.

Вечером этого дня политики впервые поговорили по телефону.

Первым взял слово российский лидер: он поздравил зарубежного коллегу с началом работы на главном руководящем посту в Америке.

— Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту президента США, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Далее Путин отметил, что выступает за нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном. Затем стороны обсудили еще ряд вопросов.

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