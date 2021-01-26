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Мужчину задержали за кражу 20 тонн арматуры со стройплощадки в Москве
Фото: pixabay.com / Hans Braxmeier

Мужчину задержали за кражу 20 тонн арматуры со стройплощадки в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Шмитовский проезд Карта всех событий

В столице задержали подозреваемого в краже арматуры со строительной площадки. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

С заявлением в полицию обратился представитель одной организации. По его словам, неизвестные похитили со строительной площадки, расположенной в Шмитовском проезде, четыре пачки арматуры весом 20 тонн. Общая сумма ущерба составила более одного миллиона рублей.

Подозреваемого удалось задержать. Им оказался 28-летний приезжий. Мужчина арендовал большегрузный автомобиль и автокран, водители которых не знали, что их привлекли к краже. Похищенное имущество изъято.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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