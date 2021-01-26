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Президент США обсудил Россию с генсеком НАТО
Фото: Whitehouse

Президент США обсудил Россию с генсеком НАТО

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор. О содержании диалога рассказали в Белом доме.

По его данным, американский лидер поблагодарил генсека альянса за надежное руководство, а также информировал о своих планах консультироваться и работать с союзниками «по всему спектру общих обеспокоенностей в области безопасности, включая Афганистан, Ирак и Россию».

Помимо этого, Байден подтвердил приверженность Вашингтона коллективной обороне в соответствии с пятой статьей Североатлантического договора и укреплению трансатлантической безопасности.

Кроме того, глава Белого дома указал на важность общих ценностей, коммуникаций и возможностей для более успешного сдерживания новых угроз и противостояния им. В частности, к ним относятся изменения климата и мировой безопасности в сфере здравоохранения, говорится в релизе Белого дома.

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