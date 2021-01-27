Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы увеличился на 35,2 процента за 2020 год

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Несырьевой неэнергетический экспорт столицы увеличился на 35,2 процента за 11 месяцев 2020 года. Он составил 35,4 миллиарда долларов. Об этом в среду, 27 января, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, экспорт агропромышленной продукции в столице увеличился на 28,6 процента, что составило 3,4 миллиарда долларов.

— Московская продукция была экспортирована по 181 направлению, лидерами стали Казахстан, США, Белоруссия, Гонконг и Китай, на них пришлось около 30 процентов от общего объема экспорта, — отметил Владимир Ефимов.

Рост в химической отрасли составил 12 процентов. Она показала наилучшую динамику в промышленном секторе. Поставки фармацевтических и косметических товаров выросли на 6,5 процента. А общий рост этих направлений превысил 350 миллионов долларов.

— Положительную динамику показал также экспорт неметаллических материалов и изделий — за 11 месяцев 2020 года он вырос на 71 процент, — подчеркнул руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, важнейшими товарами на экспорт стали полиэтилен, полипропилен, бумага и картон и другие виды продукции. Товарами с наилучшей динамикой по сравнению с 2019 годом стали бумага-основа под обои, стеклянные ампулы и зеркала без рам.

В агропромышленном комплексе лучшие показатели дали поставки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Совокупная доля экспорта превысила 601,12 миллиона долларов США.

Значительные показатели предоставили кондитерские изделия, а также поставки мяса и молочной продукции.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, уже на сегодняшний день можно сказать, что столица выполнила в полном объеме показатели национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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