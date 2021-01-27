Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы увеличился на 35,2 процента за 2020 год
Несырьевой неэнергетический экспорт столицы увеличился на 35,2 процента за 11 месяцев 2020 года. Он составил 35,4 миллиарда долларов. Об этом в среду, 27 января, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, экспорт агропромышленной продукции в столице увеличился на 28,6 процента, что составило 3,4 миллиарда долларов.
— Московская продукция была экспортирована по 181 направлению, лидерами стали Казахстан, США, Белоруссия, Гонконг и Китай, на них пришлось около 30 процентов от общего объема экспорта, — отметил Владимир Ефимов.
Рост в химической отрасли составил 12 процентов. Она показала наилучшую динамику в промышленном секторе. Поставки фармацевтических и косметических товаров выросли на 6,5 процента. А общий рост этих направлений превысил 350 миллионов долларов.
— Положительную динамику показал также экспорт неметаллических материалов и изделий — за 11 месяцев 2020 года он вырос на 71 процент, — подчеркнул руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
По его словам, важнейшими товарами на экспорт стали полиэтилен, полипропилен, бумага и картон и другие виды продукции. Товарами с наилучшей динамикой по сравнению с 2019 годом стали бумага-основа под обои, стеклянные ампулы и зеркала без рам.
В агропромышленном комплексе лучшие показатели дали поставки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Совокупная доля экспорта превысила 601,12 миллиона долларов США.
Значительные показатели предоставили кондитерские изделия, а также поставки мяса и молочной продукции.
По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, уже на сегодняшний день можно сказать, что столица выполнила в полном объеме показатели национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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