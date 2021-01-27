Защиту от ботов и автоставок внедрили на столичном портале поставщиков

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На московском портале поставщиков появился новый инструмент для защиты личных данных бизнесменов и безопасного проведения госзакупок — капча. Небольшой вычислительный тест позволит установить настоящего посетителя портала от бота.

Капча представляет собой всплывающее диалоговое окно, в котором нужно решить математический пример или дать ответ на небольшое логическое задание. Тест появляется автоматически, если на сайте ведется подозрительная активность со стороны пользователя.

Руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что портал поставщиков регулярно совершенствуется. Специалисты постоянно вводят новые инструменты для защиты данных, а также снижают нагрузку на ресурс. Математическая капча должна справиться с этими задачами.

— Она не доставит затруднений реальным пользователям, но позволит блокировать ботов и автоставки, которые приводят к падению цен и демпингу. Таким образом, этот инструмент помогает обеспечить не только информационную безопасность, но и равную конкуренцию, — уточнил Эдуард Лысенко.

Система также поможет защитить личные кабинеты пользователей от взломов. Капча не позволит вирусной программе подобрать пароль через множественные попытки входа. Система будет реагировать на действия, которые по признакам похожи на работу автоматической программы. Если бот будет выявлен, доступ к порталу ограничится.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что нововведение поможет сократить недобросовестное поведение со стороны пользователей.

— Например, использование ботов во время котировочных сессий. Такие программы совершают множество различных операций за несколько секунд и не оставляют шансов реальным людям сделать ставку или заключить контракт, — пояснил Иван Щербаков.

Если под одним аккаунтом на сайте авторизуются несколько человек с разных компьютеров, алгоритм может установить это как незаконный вход, в следствие чего ограничить его, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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