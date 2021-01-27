Дождевую канализацию реконструируют на юго-востоке столицы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В микрорайоне Военный городок запланирована реконструкция дождевой канализации. Об этом в среду, 27 января, рассказали в пресс-службе Москомстройинвеста.

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, одобрила проект планировки линейного объекта — реконструкцию и развитие дождевой канализации на ул. Головачева (микрорайон Военный городок, ЮВАО), — говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, запланирована прокладка дождевой канализации длиной три тысячи 700 метров. Диаметр составит от 30 до 80 сантиметров. Канализацию внедрят в существующий водосток около пересечения улиц Ставропольской и Марьинский Парк.

В рамках работ предусмотрено обустройство отводов, смотровых и дождеприемных колодцев. В пресс-службе добавили, что реализация проекта предполагает исключить возможные подтопления на территории Военного городка, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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