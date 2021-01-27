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Пропагандистов «всемирного халифата» задержали в Калужской области
Фото: АГН «Москва»

Пропагандистов «всемирного халифата» задержали в Калужской области

Анастасия Волоснова

Происшествия

Правоохранительные органы Калужской области задержали пропагандистов международной организации «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом рассказали в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

Участники запрещенной организации проповедовали создание «всемирного халифата». Доктрина пропагандистов также базируется на идее «разрушения институтов светского общества и направлена на свержение насильственным путем действующей власти».

Отмечается, что члены организации через конспирацию распространяли среди жителей Калужской области запрещенные идеи и осуществляли свою незаконную деятельность. Кроме того, они вербовали в свои ряды местных мусульман.

Видео: Telegram-канал RT

У пропагандистов была изъята литература, через которую он продвигали свои взгляды, а также другие материалы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, сообщает РИА Новости.

*«Хизб yт-Тахрир аль-Ислами» — решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. признана террористической организацией и запрещена в России.

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