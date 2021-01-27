Турпоездки и бытовая техника: стали известны планы россиян на 2021 год

Фото: «Вечерняя Москва»

Около четверти россиян в 2021 году планируют провести ремонт в квартире или купить новую мебель. Соответствующий опрос провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом сообщается на сайте «Экономика сегодня».

Согласно результатам опроса, посвященного желаниям жителей России, около 26 процентов респондентов хотят обустроить свою жилплощадь до конца декабря. Следующее место по популярности занимают турпоездки. Отправиться в путешествие желают 20 процентов опрошенных россиян.

Еще одним желанием жителей РФ стало приобретение новой бытовой техники. За этот вариант проголосовали 15 процентов участников опроса. Еще около 12 процентов собираются пройти обучение, а 11 процентов — купить мобильный телефон.

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