Проект закона о продлении ДСНВ одобрили в комитете Госдумы по обороне

Фото: Пресс-служба Госдумы

В среду, 27 января, комитет Госдумы по обороне одобрил принятие закона о продлении соглашения по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США. Об этом рассказал зампредседателя комитета Юрий Швыткин.

Документ предусматривает продление ДСНВ на пять лет — до 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму соответствующее постановление вечером 26 января.

Отмечается, что продление договора способствует развитию проекта ядерного разоружения и «благоприятно скажется на международной обстановке». Реализация проекта будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, сообщает Интерфакс.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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