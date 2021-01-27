СМИ: Армия США смягчила требования к внешнему виду женщин-военнослужащих
Сухопутные войска США смягчили требования к внешнему женщин в армии: теперь они смогут красить губы и покрывать ногти лаком. Об этом сообщает газета Hill.
Кроме того, теперь служащим в американской армии женщинам разрешается собирать волосы в длинный хвост или делать очень короткие стрижки. Они также могут носить на службе серьги.
Решение об изменениях было принято на основе рекомендаций, которые составили несколько различных комиссий из женщин-военнослужащих.
— Это один из способов, с которым мы работаем над улучшением жизни наших солдат, наших войск, ставящих людей на первое место, понимая их проблемы, предпринимая меры, когда это необходимо, и поддерживая их высшую степень готовности, — рассказал генерал-лейтенант Гэри Брито.
Он добавил, что для американской армии важно равенство и инклюзивность солдат, а также их возможность выражать при необходимости свою индивидуальность.
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