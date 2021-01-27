Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Армия США смягчила требования к внешнему виду женщин-военнослужащих
Фото: flickr/soldiersmediacenter

СМИ: Армия США смягчила требования к внешнему виду женщин-военнослужащих

Анастасия Волоснова

В мире

Сухопутные войска США смягчили требования к внешнему женщин в армии: теперь они смогут красить губы и покрывать ногти лаком. Об этом сообщает газета Hill.

Кроме того, теперь служащим в американской армии женщинам разрешается собирать волосы в длинный хвост или делать очень короткие стрижки. Они также могут носить на службе серьги.

Решение об изменениях было принято на основе рекомендаций, которые составили несколько различных комиссий из женщин-военнослужащих.

— Это один из способов, с которым мы работаем над улучшением жизни наших солдат, наших войск, ставящих людей на первое место, понимая их проблемы, предпринимая меры, когда это необходимо, и поддерживая их высшую степень готовности, — рассказал генерал-лейтенант Гэри Брито.

Он добавил, что для американской армии важно равенство и инклюзивность солдат, а также их возможность выражать при необходимости свою индивидуальность.

Читайте также: Путин поручил МИД РФ провести переговоры с Вашингтоном о продлении ДСНВ

девушкаАрмияСША
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Салтыков-Щедрин: как жить между «трудно» и «невозможно»

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Главное русское слово и 500 его производных

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кровь на снегу: почему подрались сибирские гопники

Анзор Музаев
Анзор Музаев

Каким будет ЕГЭ в 2021 году

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Перевоспитался: зигзаги судьбы Александра Кокорина

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Россия — США: перезагрузка отношений или новые санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Благодарим, когда теряем

Все мнения
О проекте