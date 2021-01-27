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Путин поручил МИД РФ провести переговоры с Вашингтоном о продлении ДСНВ
Фото: Пресс-служба Администрации президента РФ

Путин поручил МИД РФ провести переговоры с Вашингтоном о продлении ДСНВ

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел РФ провести переговоры с Вашингтоном о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 27 января.

Представителем главы государства при рассмотрении данного вопроса Федеральным собранием Путин назначил заместителя главы МИД Сергея Рябкова.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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