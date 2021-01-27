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Заключенный блогер показал свою тюрьму и вызвал зависть подписчиков
Фото: tiktok/smokeonetezzy

Заключенный блогер показал свою тюрьму и вызвал зависть подписчиков

Виктория Федотова

В мире

Тиктокер под ником smokeonetezzy опубликовал ролики о том, как он живет в тюрьме. Заключенный показывает на видео тюремный двор, свою камеру, где танцует и отжимается.

Ролики набирают миллионы просмотров, а комментаторы отмечают, что блогер интересно проводит время, несмотря на обстановку, и некоторые даже завидуют ему.

@smokeonetezzy

🤣😂🤣

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Не уточняется, где и по какой статье он отбывает наказание, но пользователи считают мужчину очень обаятельным и просят его освободить: «Свободу smokeonetezzy!»; «Этому парню не так плохо на удаленке»; «Я ему немного завидую», «Может, он не так плох?».

Видео опубликовано в TikTok.

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