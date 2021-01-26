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«От такого человека надо бежать»: бывшая девушка Давы рассказала об отношениях с блогером
Фото: instagram/valeria_agikyan

«От такого человека надо бежать»: бывшая девушка Давы рассказала об отношениях с блогером

Виктория Федотова

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Бывшая девушка блогера Давида Манукяна танцовщица Валерия Агикьян откровенно рассказала о романе с Давой. По ее словам, он убеждал ее, что она ничего не добьется и она должна стать домохозяйкой.

— Он стал промывать мне мозги, что танцы — это разврат, политика, что я не добьюсь никаких результатов, не смогу заработать денег. Я должна уехать в Новосибирск и быть домохозяйкой. Я решила, что от такого человека надо бежать, если он говорит, что я ничего не смогу и успеха я недостойна, — заявила танцовщица.

Она подчеркнула, что Манукян часто упоминает ее в своих интервью, при этом искажая многие факты:

Видео: Telegram-канал «Москва 24»

— Он пытается проехаться на образе страдальца, как-то задеть меня и опорочить мое имя. Мы действительно встречались с Давидом. Я никогда не воспринимала его как конкурента. У меня нет обид на Давида. Я была очень удивлена, когда услышала столько негативных комментариев в мой адрес из интервью Давида. Ощущение, что он остался в переходном возрасте, либо он пытается заработать себе рейтингов, подписчиков, — отметила девушка в интервью «Москве 24».

Агикьян добавила, что рада за Манукяна, поскольку тот стал известным блогером.

Ранее Бузова заявила, что рассталась с Манукяном, поскольку тот поднимал на нее руку и изменял певице. После этого мать Давы обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта, сам блогер никак не отреагировал на инцидент.

Читайте также: «Вся страна волнуется»: Манукян впервые прокомментировал расставание с Бузовой

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