Совет Федерации призвал ограничить «цифровую диктатуру» американских интернет-компаний

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Совет Федерации призвал ООН, ПАСЕ и Парламентскую ассамблею ОБСЕ рассмотреть вопрос об установлении незаконной «цифровой диктатуры» американскими интернет-компаниями. Соответствующее заявление верхняя палата парламента вынесла в среду, 27 января.

В частности, в Совете Федерации обратились с призывом к генсеку ООН, генеральному директору ЮНЕСКО, генсеку Совета Европы, действующему председателю ОБСЕ, представителю ОБСЕ в Европе по свободе средств массовой информации и в профильные отделения ООН по правам человека.

Уточняется, что верхняя палата надеется на «серьезное рассмотрение» вопросов угрозы, которую могут составить произвол и монополия глобальных американских интернет-компаний, передает РИА Новости.

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