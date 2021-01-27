СМИ: Пятеро военнослужащих пострадали во время обрушения крыши в части в Можайске

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Пятеро военнослужащих пострадали из-за обрушения крыши в воинской части в подмосковном Можайске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в среду, 27 января, в курилке автопарка. Отмечается, что крыша обрушилась на пятерых военных, находившихся в здании. По данным агентства, в результате происшествия пострадали служащие по контракту.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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