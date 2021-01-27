Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Пятеро военнослужащих пострадали во время обрушения крыши в части в Можайске
Фото: mos.ru / Максим Денисов

СМИ: Пятеро военнослужащих пострадали во время обрушения крыши в части в Можайске

Анастасия Волоснова

Происшествия

Пятеро военнослужащих пострадали из-за обрушения крыши в воинской части в подмосковном Можайске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в среду, 27 января, в курилке автопарка. Отмечается, что крыша обрушилась на пятерых военных, находившихся в здании. По данным агентства, в результате происшествия пострадали служащие по контракту.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Читайте также: СМИ: Три человека пострадали при столкновении автомобилей на юге Москвы

обрушениясолдатвоинские части
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Салтыков-Щедрин: как жить между «трудно» и «невозможно»

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Главное русское слово и 500 его производных

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кровь на снегу: почему подрались сибирские гопники

Анзор Музаев
Анзор Музаев

Каким будет ЕГЭ в 2021 году

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Перевоспитался: зигзаги судьбы Александра Кокорина

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Россия — США: перезагрузка отношений или новые санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Благодарим, когда теряем

Все мнения
О проекте