Жителям Армении и Белоруссии с отрицательным COVID-тестом разрешат перелеты в Россию

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Армения восстановила авиасообщение с Россией для пассажиров с отрицательным тестом на коронавирус. Об этом рассказал премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании правительства.

Он отметил, что граждане страны смогут снова посещать Россию через перелеты в 20 конкретных аэропортов. Для выезда из Армении жителям потребуется сдать тест на коронавирус и получить отрицательный результат. Новые правила предварительно установлены на период с 1 февраля по 1 марта.

По словам премьер-министра, разрешения введены в рамках стартовавшей программы «Путешествую без COVID-19». Он уточнил, что правительства России и Армении уже подписали необходимые разрешения.

В Армении было разработано приложение с информацией о всех необходимых для перелета лабораториях, рассказала министр здравоохранения страны Анаит Аванесян. Тест на COVID-19 необходимо сдать не более чем за 72 часа до посещения страны, сообщает «Рамблер».

Кроме того, посетить Россию при наличии отрицательного теста на COVID-19 смогут граждане Белоруссии. Им также будет необходимо пройти регистрацию в приложении «Путешествую без COVID-19». Новое условие авиаперелетов, как для жителей Армении, так и для жителей Белоруссии вступит в силу с 1 февраля.

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