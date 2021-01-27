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Роскомнадзор продлил действие антипиратского меморандума до 1 августа 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

По данным ведомства, благодаря меморандуму на площадке Медиа-коммуникационного союза был создан реестр ссылок пиратского контента. Поисковики обязаны проверять по списку новые страницы каждые пять минут и удалять появившиеся в реестре ссылки.

— Представители правообладателей, владельцев видеохостингов и операторов поисковых систем продлили действие меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав до 1 августа 2021 года, — говорится в сообщении.

Первоначальный документ был подписан 1 ноября 2018 года, его действие должно закончиться 31 января 2021 года.

В пресс-службе добавили, что за время работы меморандума из поисковика «Яндекс» удалили порядка 11,7 миллиона ссылок на пиратский контент. Разработанные в рамках меморандума технологии будут в будущем использоваться отдельными компаниями, подписавшими документ, передает агентство городских новостей «Москва».

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