«Хочу творить добро»: история «донора надежды» Екатерины Тулянкиной

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Один из кураторов проекта «Мой социальный центр» Екатерина Тулянкина, как и любой сотрудник социальной сферы, уверена, что помощь людям — это обязанность каждого человека. Когда она заболела COVID-19, то сразу приняла решение: «После выздоровления стану донором плазмы».

Екатерина Тулянкина — куратор городских клубных пространств «Мой социальный центр», опытный профессионал и человек с большим сердцем. Последние несколько лет жизни она отдала работе в социальном комплексе столицы.

— Работая в социальной сфере, ты понимаешь, что за твоим трудом стоят люди. Курируя развитие городских клубных пространств «Мой социальный центр», я часто общаюсь с активными москвичами серебряного возраста и заряжаюсь от них энергией. Вы себе даже представить не можете, насколько яркие, позитивные и интересные люди старшего возраста. Они готовы узнавать новое и делиться своими знаниями, общаться с единомышленниками, дарить свое душевное тепло другим людям. И это душевное тепло подхватываешь от своих подопечных, заряжаешься им. Сразу хочется делать еще больше хороших дел, классных проектов, дарить свою искреннюю заботу другим людям, — отметила она.

Девушка хорошо знакома с «Донорами надежды», ведь она была одним из организаторов тогда еще зарождающегося движения в апреле 2020 года — акции на определение антител к COVID-19, которая проходила в МСЦ «Сокольники». В дальнейшем Екатерина активно помогала социальным работникам и медикам во время выездной донации, которая проходила в МСЦ «Южное Бутово».

— Весной социальные работники создали движение «Доноры надежды», а сотрудники «Моего социального центра» поддержали их и помогли организовать массовую донацию в одном из наших городских клубных пространств. Я тогда помогала организовывать мероприятие, много общалась с медиками, социальными работниками, новыми участниками движения «Доноры надежды». Меня впечатлили мои коллеги — социальные работники, сдавшие плазму, некоторые неоднократно. Сотрудница ЦСО «Троицкий» Маргарита Бубенникова, которая не только сама сдала плазму, но и привлекла к движению «Доноры надежды» своих коллег, — добавила Екатерина.

В начале октября Екатерина почувствовала недомогание и сразу сдала тест на определение COVID-19. Он оказался положительным. Решение о сдаче плазмы крови для Екатерины было очевидным. И принять его помогло не только близкое знакомство с участниками движения «Доноры надежды», но и поддержка близких.

— Я была убеждена, что стать донором плазмы просто необходимо. Если я могу помочь кому-то легче перенести болезнь и скорее выздороветь, то я просто обязана это сделать. И, конечно, в этом добром деле меня очень поддержали мои родственники и коллеги. В нашей команде трудятся исключительно добрые и отзывчивые люди, которые всеми силами стремятся помогать, — сказала она.

Когда Екатерина записалась на донацию, с ней связались сотрудники специальной горячей линии.

— Как только человек с подтвержденным диагнозом выздоравливает, ему инициативно звонят операторы горячей линии для доноров плазмы и предлагают записаться на донацию. Я была очень рада, когда мне позвонили и записали на сдачу плазмы. Это было удобно и просто. Здорово, что мне также сразу рассказали, как готовиться к будущей процедуре. Оказывается, это совсем несложно. За несколько дней нужно отказаться от обезболивающих (если принимаешь их), за сутки — от жирной пищи. Накануне рекомендуют как следует выспаться. Вот и все правила. Сама процедура донации занимает большой промежуток времени — около 40 минут. Зато потом, когда плазма отделяется от остальных компонентов, кровь возвращается в организм. Состояние после процедуры у меня было очень бодрое, я чувствовал себя просто прекрасно, — рассказала Тулянкина.

Екатерина надеется, что все больше и больше людей, переболевших COVID-19, сдадут свою плазму для спасения тяжелобольных горожан.

— Многие мои коллеги и знакомые сдавали плазму несколько раз. Я сама планирую в ближайшее время записаться на повторную донацию. На мой взгляд, очень важно донести до москвичей, что сдача плазмы не приносит донору никакого вреда. Вы не чувствуете себя слабым, не вредите своему иммунитету. Поэтому я хотела бы сказать всем москвичам, которые сомневаются и боятся сдавать плазму: действуйте! Час времени и ваша плазма могут спасти несколько жизней. Если вы перенесли COVID-19, то обязательно присоединяйтесь к движению «Доноры надежды». А если вы сомневаетесь, стоит ли сдавать свою плазму, то просто почитайте в «Инстаграме» посты под хештегом #донорынадежды. Там собраны действительно удивительные истории помощи и доброты, — поделилась она.

На сдачу плазмы приглашаются выздоровевшие после COVID-19 люди от 18 до 55 лет, вес которых — более 50 кг. После появления первых симптомов коронавирусной инфекции должно пройти не менее пяти недель (35 суток). Противопоказаниями являются наличие хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса, вирусных гепатитов. Чтобы стать донором, необходимо обратиться на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 9:00 до 19:00. За сдачу плазмы с антителами COVID-19 мэром Москвы установлено вознаграждение 5000 рублей.

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