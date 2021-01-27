Рябков уточнил, когда соглашение о продлении ДСНВ вступит в силу

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия и США должны будут подтвердить вступление в силу соглашения о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после обмена нотами. Об этом рассказал заместитель главы МИД России Сергей Рябков в среду, 27 января.

На пленарном заседании Госдумы Рябков заявил, что обмен нотами необходим для уточнения обязательств выполнения внутригосударственных процедур.

Ранее были проведены переговоры с американской стороной о продлении ДСНВ. Данное решение было принято после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина с Джозефом Байденом во вторник, 26 января.

— В соответствии с распоряжением президента Российской Федерации, МИД России провел с американской стороной переговоры по выработке соглашения о продлении договора, заключенного 8 апреля 2010 года. Соглашение оформлено в виде обмена нот, такой обмен состоялся вчера, — рассказал Рябков.

Договор был продлен до 5 февраля 2026 года, сообщают Известия.

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