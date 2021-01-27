Соглашение о продлении ДСНВ ратифицировали в Совете Федерации

Фото: Пресс-служба Совфеда

В Совете Федерации ратифицировали соглашение о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет. Соответствующее решение было принято на заседании верхней палаты парламента в среду, 27 января.

Законопроект о продлении ДСНВ внес в Госдуму президент России Владимир Путин во вторник, 26 января. Ранее у главы государства состоялся телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого обсуждался вопрос о сокращении вооружения.

Ратифицированный договор СНВ-3 будет продлен на пять лет — до 5 февраля 2026 года. Ранее данный законопроект утвердила Госдума, сообщают Известия.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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