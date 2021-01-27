Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Соглашение о продлении ДСНВ ратифицировали в Совете Федерации
Фото: Пресс-служба Совфеда

Соглашение о продлении ДСНВ ратифицировали в Совете Федерации

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

В Совете Федерации ратифицировали соглашение о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет. Соответствующее решение было принято на заседании верхней палаты парламента в среду, 27 января.

Законопроект о продлении ДСНВ внес в Госдуму президент России Владимир Путин во вторник, 26 января. Ранее у главы государства состоялся телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого обсуждался вопрос о сокращении вооружения.

Ратифицированный договор СНВ-3 будет продлен на пять лет — до 5 февраля 2026 года. Ранее данный законопроект утвердила Госдума, сообщают Известия.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Читайте также: Рябков уточнил, когда соглашение о продлении ДСНВ вступит в силу

договорСовет ФедерацииСША
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Козлов
Александр Козлов

Город не бросает бездомных животных

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сколько денег нужно москвичу для счастья

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Салтыков-Щедрин: как жить между «трудно» и «невозможно»

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Главное русское слово и 500 его производных

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кровь на снегу: почему подрались сибирские гопники

Анзор Музаев
Анзор Музаев

Каким будет ЕГЭ в 2021 году

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Перевоспитался: зигзаги судьбы Александра Кокорина

Все мнения
О проекте