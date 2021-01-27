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Объем онлайн-торговли в Подмосковье вырос почти на 30 процентов
Фото: Pixabay

Объем онлайн-торговли в Подмосковье вырос почти на 30 процентов

Елена Фролова

Общество

Почти на 30 процентов увеличился объем онлайн-торговли в Московской области за 2020 год. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

— По предварительной информации, за 12 месяцев прошлого года интернет-торговля возросла почти на 30 процентов. Так, в январе этот показатель составлял 6,1 процента, а в декабре —девять процентов, — уточнил Воскресенский.

Он также добавил, что в 2021 году продажа товаров в онлайн-режиме продолжит свое интенсивное развитие. Согласно прогнозам подмосковных властей, прирост доли интернет-торговли может составить не менее 30 процентов на конец декабря.

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