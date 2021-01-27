Власти Подмосковья выделили более миллиарда рублей на поддержку предпринимателей

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Свыше миллиарда рублей направили на помощь бизнесу в 2021 году власти Московской области. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министрество инвестиций.

— На поддержку подмосковных представителей малого и среднего бизнеса за 12 месяцев текущего года из регионального бюджета выделено более 1,050 миллиарда рублей, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что для подмосковных предпринимателей действует субсидия на лизинг оборудования. С ее помощью можно компенсировать до 70 процентов первого взноса в объеме до пяти миллионов рублей. На данные цели направлены 100 миллионов рублей. Эту же сумму выделили на субсидии для социальных предпринимателей.

Также 550 миллионов направили на субсидии для областного малого и среднего предпринимательства (МСП). Они предназначены для нового оборудования, развития и модернизации. Свыше 248 миллионов получат финансовые организации, выдающие кредиты МСП по льготной ставке.

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