Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Виктория Боня со смехом рассказала, какие халаты ворует в отелях
Фото: youtube.com/Super

Виктория Боня со смехом рассказала, какие халаты ворует в отелях

Виктория Федотова

Звезды

Российский блогер и телеведущая Виктория Боня записала видео в сторис, показав подписчикам халаты, которые ворует из гостиниц.

— Я, кстати, одна халаты тырю в отелях или нет? Я только тырю классные, смотрите, какой бархатный! Это один, а это — второй. Когда халаты классные, я не могу упустить этот момент, — со смехом заявила Боня.

Видео: Telegram-канал «НеМалахов»

Видео появилось в Telegram-канале «НеМалахов». Вместе с видео появилась подпись: «А что, воровства из отелей уже перестали стесняться?». Ролик на канале посмотрели более 18 тысяч раз.

Читайте также: Боня объяснила, почему Дава не вернется к Бузовой

соцсетиВиктория Бонявидео
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Козлов
Александр Козлов

Город не бросает бездомных животных

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сколько денег нужно москвичу для счастья

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Салтыков-Щедрин: как жить между «трудно» и «невозможно»

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Главное русское слово и 500 его производных

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кровь на снегу: почему подрались сибирские гопники

Анзор Музаев
Анзор Музаев

Каким будет ЕГЭ в 2021 году

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Перевоспитался: зигзаги судьбы Александра Кокорина

Все мнения
О проекте