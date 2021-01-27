Виктория Боня со смехом рассказала, какие халаты ворует в отелях

Фото: youtube.com/Super

Российский блогер и телеведущая Виктория Боня записала видео в сторис, показав подписчикам халаты, которые ворует из гостиниц.

— Я, кстати, одна халаты тырю в отелях или нет? Я только тырю классные, смотрите, какой бархатный! Это один, а это — второй. Когда халаты классные, я не могу упустить этот момент, — со смехом заявила Боня.

Видео: Telegram-канал «НеМалахов»

Видео появилось в Telegram-канале «НеМалахов». Вместе с видео появилась подпись: «А что, воровства из отелей уже перестали стесняться?». Ролик на канале посмотрели более 18 тысяч раз.

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