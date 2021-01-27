ПФР напомнил россиянам о сроках подачи заявления на новогоднюю выплату на детей

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Для того чтобы получить новогодние выплаты на детей до 7 лет, необходимо подать заявление до 31 марта. Об этом гражданам РФ напомнили в Пенсионном фонде России в среду, 27 января.

Дополнительную выплату в размере 5 тысяч рублей анонсировали в декабре 2020 года в связи с пандемией коронавируса. В настоящее время оставить заявку на получение суммы можно на сайте Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда.

На данный момент российские семьи с 13,7 миллиона детей уже получили выплаты. Остальные могут обратиться за денежной помощью до 31 марта 2021 года. В заявлении будет необходимо указать информацию о свидетельстве о рождении, а также реквизиты банковского счета.

Читайте также: Названа новая категория россиян с правом досрочного выхода на пенсию