Водителей предупредили о снегопаде в Москве в четверг и пятницу
Водителей предупредили о снегопаде в Москве в четверг, 28 января, и в пятницу, 29 января. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
По данным синоптиков, на Москву надвигается снегопад. За четверг и пятницу может выпасть до четверти нормы осадков.
Столичных водителей призвали быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье 28 января.
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