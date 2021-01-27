Водителей предупредили о снегопаде в Москве в четверг и пятницу

Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Водителей предупредили о снегопаде в Москве в четверг, 28 января, и в пятницу, 29 января. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По данным синоптиков, на Москву надвигается снегопад. За четверг и пятницу может выпасть до четверти нормы осадков.

Столичных водителей призвали быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье 28 января.

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