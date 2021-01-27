«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье 28 января

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области в четверг, 28 января, из-за снегопада. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Предупреждение действует с 3:00 до 21:00 28 января, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что снегопад в столице 28 и 29 января может принести до четверти месячной нормы осадков.

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