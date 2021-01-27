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Сильный снегопад пообещали москвичам к концу рабочей недели
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сильный снегопад пообещали москвичам к концу рабочей недели

Виктория Родимкина

Город

Снегопад в Москве 28 и 29 января может принести до четверти месячной нормы осадков. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости» в среду, 27 января.

Уточняется, что на погоду в столице в ближайшие дни будет влиять активный южный циклон.

— Сложные погодные условия ожидают столицу с утра 28 января и продолжатся до конца суток 29 января. При температуре воздуха в Москве от нуля до минус 2 градусов осадки будут приниматься в виде снега и мокрого снега, — уточнили в сообщении.

По словам синоптиков, за эти дни в городе может выпасть около 5-10 сантиметров снега.

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