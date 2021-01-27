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Ограничения для иностранных туристов предложили снять в Госдуме
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Ограничения для иностранных туристов предложили снять в Госдуме

Елена Фролова

Общество

Ограничения для туристов предлагают снять на территории России в Госдуме РФ. Об этом член комитета Государственной думы по транспорту и строительству Владимир Синяговский рассказал ФАН.

— Чем ближе подходит курортный сезон, тем активнее зазывают отдыхающих известные европейские и азиатские курорты и открывают для них границы, — отметил депутат.

Он подчеркнул, что сегодня россияне могут съездить отдохнуть в Турцию и ряд других стран. По его мнению, это является поводом для того, чтобы меры по «разблокировке» границ для посещения туристических объектов начали принимать и в нашей стране.

Парламентарий считает, что уже можно смело говорить о постепенной стабилизации ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Он напомнил, что в Москве и других российских городах начали снимать ограничения, которые действовали в рамках программы по профилактике заболеваемости COVID-19. Однако эксперт добавил, что нужно разработать ряд правил, которых должны придерживаться туристы.

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