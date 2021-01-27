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Россия возобновила авиасообщение еще в четыре страны
Фото: АГН «Москва»

Россия возобновила авиасообщение еще в четыре страны

Юлия Курганова

Общество

Со среды, 27 января, Россия сняла ограничения на въезд для граждан из Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Об этом сообщается на сайте правительства.

В документе сказано, что граждане этих четырех стран и обладатели вида на жительство могут попасть в РФ по воздуху, россияне также могут улететь в любое из этих государств.

В Индию (Москва — Дели), Финляндию (Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки) и во Вьетнам (Москва — Ханой) самолеты будут летать дваждыв неделю, в Катар (Москва — Доха) — три раза.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин отметил, что въезд в эти страны с туристическими целями пока невозможен. Он напомнил, что указанные государства сохраняют собственные ограничения на въезд, передает РИА Новости.

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