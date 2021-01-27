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Абонемент можно будет купить на трех парковках со шлагбаумом в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Абонемент можно будет купить на трех парковках со шлагбаумом в Москве

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Хорошёвское шоссе, вл9 Карта всех событий

На трех парковках со шлагбаумом в Северном, Западном и Юго-Восточном округах Москвы с 27 января можно купить абонемент на парковочное место. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Речь идет о парковках на Хорошевском шоссе, владение 9, у станции метро Котельники на Новорязанском шоссе (участок 1, под эстакадой), а также на улице Лобачевского, дом 118, строение 1 (участок 1).

Абонемент можно будет купить на трех парковках со шлагбаумом в МосквеФото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Абонементы начнут действовать с февраля. Они позволят экономить на парковке тем, кто пользуется ими регулярно.

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