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Эксперт назвал опасную ошибку при парковке автомобиля
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Эксперт назвал опасную ошибку при парковке автомобиля

Юлия Курганова

Общество

Директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков назвал крайне опасную ошибку при парковке машины. Он сообщил, что для автомобиля вредна длительная стоянка с вывернутыми колесами.

По словам эксперта, подобная парковка уменьшает ресурс шарниров равных угловых скоростей колес, а у транспортного средства с гидроусилителем руля приводит к ускоренному износу данной системы. У таких автомобилей при парковке с вывернутыми колесами увеличенную нагрузку получат насос усилителя и другие компоненты. Это приведет к их ускоренному износу. Также возможно повреждение масляных патрубков, которые могут потрескаться из-за излишнего натяжения или лопнуть.

Серебряков добавил, что для машин с электрическим усилителем руля стоянка с вывернутыми колесами не запрещена. Но подчеркнул, что тип рулевого усилителя не влияет на работу шарниров равных угловых скоростей, у которых при длительной парковке с вывернутыми колесами растягиваются и теряют эластичность резинки. А это ведет к более серьезным проблемам с подвеской, сообщается на портале «АвтоВзгляд».

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