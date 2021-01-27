Эксперт назвал опасную ошибку при парковке автомобиля

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Директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков назвал крайне опасную ошибку при парковке машины. Он сообщил, что для автомобиля вредна длительная стоянка с вывернутыми колесами.

По словам эксперта, подобная парковка уменьшает ресурс шарниров равных угловых скоростей колес, а у транспортного средства с гидроусилителем руля приводит к ускоренному износу данной системы. У таких автомобилей при парковке с вывернутыми колесами увеличенную нагрузку получат насос усилителя и другие компоненты. Это приведет к их ускоренному износу. Также возможно повреждение масляных патрубков, которые могут потрескаться из-за излишнего натяжения или лопнуть.

Серебряков добавил, что для машин с электрическим усилителем руля стоянка с вывернутыми колесами не запрещена. Но подчеркнул, что тип рулевого усилителя не влияет на работу шарниров равных угловых скоростей, у которых при длительной парковке с вывернутыми колесами растягиваются и теряют эластичность резинки. А это ведет к более серьезным проблемам с подвеской, сообщается на портале «АвтоВзгляд».

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