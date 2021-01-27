Иван Телегин и Пелагея продолжат раздел имущества в феврале

Суд, молоток, судебное постановление/ Фото: pixabay.com

Заседание по разделу имущества хоккеиста Ивана Телегина и певицы Пелагеи состоится 16 февраля. Об этом в среду, 27 января, сообщила представитель спортсмена Ирина Петрова.

Петрова рассказала, что в среду адвокаты ознакомились с материалом бракоразводного дела. Так как часть банков еще не ответила на запросы юристов, было решено перенести заседание на вечер 16 февраля.

Напомним, что Пелагея и Телегин поженились в 2016 году. В браке у пары родилась дочь Таисия. В декабре 2019 года певица сообщила, что собирается развестись. Официальную причину расставания супруги не назвали. Позднее хоккеист выложил пост, где написал, что в их разводе нет вины третьих лиц.

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