Ученые связали глобальное потепление с микробами в почве

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Микробы могут являться одной из причин глобального потепления. К такому выводу пришли ученые из США. Об этом сообщает «Мир 24».

Исследование микроорганизмов, живущих в почве, организовали сотрудники Университета штата Миннесота. Ранее было принято считать, что органические вещества хорошо сохраняются в глинистой почве. Однако работа американских научных сотрудников показала, что микробы Pseudomonas aeruginosa научились разлагать органику, а также помогать высвобождению углекислого газа.

По мнению ученых, при обычной температуре микробы не могут извлекать из глины питательные вещества. Однако во время эксперимента они обработали почвенный слой ферментами, выделяемыми другими микроорганизмами при сильном потеплении.

Выяснилось, что в этих условиях увеличилась скорость размножения Pseudomonas aeruginosa. По итогам исследования, эксперты пришли к выводу, что нагрев почвы благоприятствует быстрому высвобождению органики. С годами данный процесс будет становиться более интенсивным, потому что глобальные температуры, вероятнее всего, будут расти. Этот фактор необходимо учитывать при дальнейших прогнозах изменения климата на планете.

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