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Российские эксперты прибыли в Египет для проверки безопасности аэропортов
Фото: Pixabay / Free-Photos

Российские эксперты прибыли в Египет для проверки безопасности аэропортов

Ростислав Зубков

Внешняя политика

В Каир прибыли российские эксперты, которые проверят безопасность международных аэропортов в курортных городах Египта. Об этом в среду, 27 января, сообщили в Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами и организации воздушного движения.

Представитель организации рассказал, что в египетскую столицу из РФ прилетела группа из 17 человек. Вечером они поедут в Хургаду, а оттуда часть специалистов вылетит в Шарм-эш-Шейх. В общей сложности россияне проведут в Египте пять дней.

В ходе своего визита эксперты проверят системы безопасности аэропортов на курортах. В частности, будет обращаться внимание на процедуры по обеспечению безопасности пассажиров от входа в здание авиагавани и до посадки в самолет, систему досмотра багажа, заправку бортов топливом и продуктами перед взлетом, а также отслеживание процесса входа и выхода рабочих и функциональность камер наблюдения. Во время предыдущего осмотра специалисты обнаружили, что сроки хранения записей на видеокамерах составляли 48 часов вместо положенных 72-х.

— Надеемся, что после завершения работы специалистов будет составлен положительный отчет, системы безопасности аэропортов будут одобрены, и финалом работы комиссии станет принятие решения о возобновлении авиасообщения между городами России и курортами Египта, — заявил собеседник ТАСС.

Напомним, в последний раз российские эксперты прибыли для ревизии аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха в январе 2020 года. После их проверки авиасообщение между РФ и Египтом так и не было восстановлено.

Полеты прекратились в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае с самолетом «Когалымавиа», летевшим из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ назвала случившееся терактом.

В 2018 году возобновились рейсы в Каир, однако чартерное авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом по-прежнему закрыто.

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