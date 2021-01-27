Театр сказок на ВДНХ возобновит работу 28 января

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Театр сказок на ВДНХ возобновит работу в четверг, 28 января. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Проходящие с 28 января по 7 февраля шоу будут бесплатными. Спектакли будут идти четыре дня в неделю. Количество мест ограничено. Для участия в бесплатных шоу необходимо пройти регистрацию. Билеты на показы спектаклей после 7 февраля можно будет купить только онлайн.

В пресс-службе отметили, что максимальная заполняемость театров с учетом требований Роспотребнадзора составит 50 процентов. Посетителям нужно будет соблюдать дистанцию и масочно-перчаточный режим, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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