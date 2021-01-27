Последний памятник Ленину снесли на Украине

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На Украине снесли последний на территории страны памятник Владимиру Ленину. Об этом пишут местные СМИ.

По предварительным данным, статую основателя советского государства, находившуюся в селе Старые Трояны Килийского района Одесской области, демонтировали в ночь на 27 января. Кто это сделал, не известно, сообщает агентство УНИАН.

Ранее, 21 января, был снесен предпоследний памятник Ленину на Украине. Он стоял в селе Калчева Болградского района Одесской области.

Напомним, после событий 2014 года на Украине был принят закон о декоммунизации, предполагающий демонтаж монументов и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. В результате власти изменили названия свыше 900 населенных пунктов, а также около 50 тысяч улиц, площадей и других объектов. За годы действия закона были снесены более двух тысяч памятников советским деятелям, из них 1,3 тысячи монументов Ленину.

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