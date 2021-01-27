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Последний памятник Ленину снесли на Украине
Фото: flickr.com / Adam Jones

Последний памятник Ленину снесли на Украине

Ростислав Зубков

Внешняя политика

На Украине снесли последний на территории страны памятник Владимиру Ленину. Об этом пишут местные СМИ.

По предварительным данным, статую основателя советского государства, находившуюся в селе Старые Трояны Килийского района Одесской области, демонтировали в ночь на 27 января. Кто это сделал, не известно, сообщает агентство УНИАН.

Ранее, 21 января, был снесен предпоследний памятник Ленину на Украине. Он стоял в селе Калчева Болградского района Одесской области.

Напомним, после событий 2014 года на Украине был принят закон о декоммунизации, предполагающий демонтаж монументов и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. В результате власти изменили названия свыше 900 населенных пунктов, а также около 50 тысяч улиц, площадей и других объектов. За годы действия закона были снесены более двух тысяч памятников советским деятелям, из них 1,3 тысячи монументов Ленину.

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Владимир ЛенинпамятникУкраина
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