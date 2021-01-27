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Эксперт назвал важное условие для предотвращения локдауна
Фото: Анна Быкова

Эксперт назвал важное условие для предотвращения локдауна

Василиса Чернявская 

Город

Николай Прянишников, генеральный директор сете фитнес-клубов рассказал о том, что снятие ограничительных мер позволило столице избежать локдауна.

— Будучи крупнейшим фитнес-оператором Москвы, широко представленным и в других регионах России, а также за рубежом, мы имели возможность наблюдать, как проходила борьба с пандемией на местах, и можем сказать, что столица очень хорошо прошла и продолжает проходить этот сложный этап второй волны, — отметил он. — Правительство Москвы вовремя приняло необходимый комплекс ограничительных мер, избежав таким образом введения повторного локдауна, и как только ситуация начала стабилизироваться, оперативно и поэтапно стало смягчать ограничения.

Такой подход, по его словам, оказался оптимальным, обеспечив интересы как бизнеса, так и людей.

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