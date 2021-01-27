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Дом по реновации построят возле станции метро «Новогиреево» в 2022 году
Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Дом по реновации построят возле станции метро «Новогиреево» в 2022 году

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Свободный проспект Карта всех событий

Двухсекционный дом с подземным паркингом построят по программе реновации в столичном районе Новогиреево. Об этом в среду, 27 января, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание появится по адресу: Свободный проспект, владение 25/27. Строительство объекта планируется завершить в 2022 году. Фасад дома сделают вентилируемым. У каждой квартиры рабочие установят короба для кондиционеров. В вестибюле жилой части оборудуют колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря и зону с почтовыми ящиками.

Прилежащую территорию благоустроят и озеленят. Рабочие установят детскую и спортивную площадки, пешеходные дорожки, а также высадят деревья и кустарники, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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дом по программе реновацииМосквастроительство
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