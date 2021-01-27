Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Восемь социальных объектов по реновации появятся в районе Нагатинский Затон
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Восемь социальных объектов по реновации появятся в районе Нагатинский Затон

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Судостроительная улицаКарта всех событий

По программе реновации в столичном районе Нагатинский Затон появятся восемь социальных объектов. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин в среду, 27 января.

По его словам, на юге Москвы будут построены центр социального обслуживания населения, музыкальная школа, два образовательных комплекса с детскими садами и школами на 650 учеников.

— Планируются мероприятия по озеленению, благоустройству общественных пространств и развитию транспортной инфраструктуры. Так, будут реконструированы улицы Судостроительная, Затонная, Речников и Якорная с созданием парковочных мест и велодорожек, — пояснил глава департамента.

Он уточнил, что в районе Нагатинский Затон в рамках программы реновации будут переселены 54 жилых дома. Новое жилье получат свыше трех тысяч человек, сообщает пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Читайте также: Около четырех тысяч человек переселят по программе реновации в районе Фили-Давыдково

реновацияСергей ЛевкинНагатинский Затон
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Козлов
Александр Козлов

Город не бросает бездомных животных

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сколько денег нужно москвичу для счастья

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Салтыков-Щедрин: как жить между «трудно» и «невозможно»

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Главное русское слово и 500 его производных

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кровь на снегу: почему подрались сибирские гопники

Анзор Музаев
Анзор Музаев

Каким будет ЕГЭ в 2021 году

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Перевоспитался: зигзаги судьбы Александра Кокорина

Все мнения
О проекте