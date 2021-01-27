Восемь социальных объектов по реновации появятся в районе Нагатинский Затон

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

По программе реновации в столичном районе Нагатинский Затон появятся восемь социальных объектов. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин в среду, 27 января.

По его словам, на юге Москвы будут построены центр социального обслуживания населения, музыкальная школа, два образовательных комплекса с детскими садами и школами на 650 учеников.

— Планируются мероприятия по озеленению, благоустройству общественных пространств и развитию транспортной инфраструктуры. Так, будут реконструированы улицы Судостроительная, Затонная, Речников и Якорная с созданием парковочных мест и велодорожек, — пояснил глава департамента.

Он уточнил, что в районе Нагатинский Затон в рамках программы реновации будут переселены 54 жилых дома. Новое жилье получат свыше трех тысяч человек, сообщает пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

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