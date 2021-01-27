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Новая Москва может принять Всемирную универсальную выставку «ЭКСПО-2030»
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Новая Москва может принять Всемирную универсальную выставку «ЭКСПО-2030»

Кирилл Николаев

Город

Всемирная универсальная выставка «ЭКСПО-2030» может пройти на территории Новой Москвы. Об этом в среду, 27 января, сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, в настоящее время данная идея активно обсуждается. Жидкин рассказал, что уже подобрано несколько земельных участков, на которых можно будет разместить необходимые для выставки объекты.

— Все эти участки находятся недалеко друг от друга и располагаются рядом с аэропортом Внуково, — цитирует Жидкина РИА Новости.

Он добавил, что объем строительства, необходимого для проведения выставки, составляет около 300 тысяч квадратных метров.

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Владимир ЖидкинНовая Москвавыставка
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