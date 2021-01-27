Новая Москва может принять Всемирную универсальную выставку «ЭКСПО-2030»

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Всемирная универсальная выставка «ЭКСПО-2030» может пройти на территории Новой Москвы. Об этом в среду, 27 января, сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, в настоящее время данная идея активно обсуждается. Жидкин рассказал, что уже подобрано несколько земельных участков, на которых можно будет разместить необходимые для выставки объекты.

— Все эти участки находятся недалеко друг от друга и располагаются рядом с аэропортом Внуково, — цитирует Жидкина РИА Новости.

Он добавил, что объем строительства, необходимого для проведения выставки, составляет около 300 тысяч квадратных метров.

Читайте также: Восемь инженерных объектов построят за три года в Новой Москве