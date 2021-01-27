Народный календарь. Как уберечься от неприятностей 28 января

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В этот четверг, 28 января, верующие вспоминают первого христианского монаха и отшельника Павла Фивейского. В народе говорили, что «Павел день прибавил», имея в виду, что ночи становятся короче, а дни — длиннее. Считалось, что эта дата является переломной для зимы. Славяне верили, что в этот день колдуны передавали свои знания ученикам и тем самым вредили добропорядочным людям.

На Павла старались остерегаться порчи, сглаза и прочих напастей: люди старались чаще молиться, стучали по дереву и плевали через плечо.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как уберечься от неприятностей 28 января

Приметы погоды обещали потепление, если в этот день каркают вороны, а если дует ветер, то год будет дождливым.

В этот день отмечается Международный день защиты персональных данных и Международный день ЛЕГО.

124 года назад был получен первый пригодный для серийного производства дизельный двигатель. 115 лет назад в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы.

В этот день родились писатели Валентин Катаев и Осип Брик, телеведущий Сергей Супонев, актриса Ольга Кабо.

Именины отмечают Гавриил, Павел, Михаил, Елена, Герасим, Вениамин, Максим, Прохор, Иван.

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