Народный календарь. Что нужно выпить 27 января, чтобы исцелиться от болезней

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В эту среду, 27 января, православные христиане чтят память преподобной Нины. Святая почитается в лике равноапостольных и считается просветительницей Грузии.

Считается, что коровье молоко в День святой Нины обладает особыми свойствами. Оно помогает исцелиться от болезней, ожогов, укусов змей и даже удара молнии. В этот день крестьяне занимались хозяйственными делами: заготавливали дрова, чистили хлев и перестилали солому для животных. Также они с лаской и добрыми словами подходили к коровам, которые считались кормилицами.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно выпить 27 января, чтобы исцелиться от болезней

Приметы погоды обещали потепление, если в этот день пойдет снег, а если ворона каркает — следует ожидать метели.

27 января отмечается День Солнечного кофе в Исландии. После полярной ночи исландцы собирались с соседями в условленном месте, пили кофе и пекли блины, стараясь успеть застать первые лучи солнца.

201 год назад была открыта Антарктида. 97 лет назад в Москве был открыт Мавзолей Ленина. 77 лет назад советские войска сняли блокаду Ленинграда.

В этот день родились композитор Вольфганг Амадей Моцарт, писатели Михаил Салтыков-Щедрин, Павел Бажов и Льюис Кэрролл, художник Архип Куинджи.

Именины отмечают Вениамин, Андрей, Давид, Адам, Марк, Сергей.

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