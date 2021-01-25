Народный календарь. Какие неприятности принесет кошка 26 января

Фото: pixabay.com

Этот вторник в народном календаре принято называть Ермиловым (Ереминым) днем. Свое название он получил в честь мучеников Ермилы и Стратоника Сингидонских.

Считалось, что на Ерему крестьяне почитали собак и кошек. Но если 26 января кошка любого цвета перебежала вам дорогу, то в ближайшее время вам не будет сопутствовать удача. Собираясь в дорогу, не встречайтесь с животными и не говорите вслух о том, куда идете. Тем, кто на Ермила даст милостыню семерым нищим, прощается семь смертных грехов.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Какие неприятности принесет кошка 26 января

Приметы погоды гласили, что если в этот день деревья трещат. То мороз продержится долго. Если кошка нос прячет, то будет морозно, если по полу катается, скоро потеплеет.

26 января отмечается Международный день таможенника.

116 лет назад в Южной Африке добыт самый крупный в мире алмаз весом 3 106 карат (621 грамм). 97 лет назад Петроград переименован в Ленинград. Историческое название Санкт-Петербург вернулось к городу в 1991 году.

В этот день родились журналист Леонид Парфенов, футболист Жозе Моуриньо, телеведущий Алексей Лысенков, актриса Анна Большова.

Именины отмечают Яков, Петр, Максим, Афанасий.

Читайте также: Народный календарь. Что делать студентам в Татьянин день, 25 января, чтобы весь год везло в учебе