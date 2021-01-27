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Минпромторг заявил об отсутствии проблем с поставками масла и сахара в РФ
Фото: pexels.com / Nick Demou

Минпромторг заявил об отсутствии проблем с поставками масла и сахара в РФ

Ростислав Зубков

Товары

Торговые сети России не испытывают трудностей с поставками подсолнечного масла и сахара. Об этом заявили в Министерстве промышленности и торговли России.

— По информации Ассоциации компаний розничной торговли и Союза независимых сетей России, у федеральных и региональных сетей проблемы с поставкой сахара и масла отсутствуют, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения ведомства.

В Минпромторге уточнили, что все вопросы быстро решаются министерством совместно с Минсельхозом, ФАС, «Союзроссахаром» и Масложировым союзом РФ.

Напомним, в декабре 2020 года власти приняли комплекс мер для стабилизации цен на продукты в стране. В частности, были заключены соглашения о нормализации стоимости сахара и подсолнечного масла отечественного производства. Соответствующие договоры работают до апреля, закрепляя предельные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 и 110 рублей соответственно.

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