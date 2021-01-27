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Владимир Путин посетил Музей Победы в Москве
Фото: Администрация Президента РФ

Владимир Путин посетил Музей Победы в Москве

Ростислав Зубков

Культура

Президент России Владимир Путин посетил Музей Победы и запустил онлайн-проект «Подвиг народа: непокоренный Ленинград». Визит главы государства состоялся в среду, 27 января, в день 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда.

Сначала российский лидер осмотрел зал всенародного исторического депозитария «Лица Победы», затем ознакомился с масштабной экспозицией «Подвиг народа», размещенной на площади более трех тысяч «квадратов». Экспозиция включает в себя почти семь тысяч экспонатов, 22 фильма-реконструкции и трехмерные панорамы. Все это позволило воссоздать историческую реальность эпохи того времени.

Также к годовщине снятия блокады был создан иммерсивный проект «Подвиг народа: непокоренный Ленинград». Путин принял участие в его запуске, говорится в сообщении Кремля.

До этого президент возложил цветы к памятному знаку «Город-герой Ленинград» в Александровском саду.

Читайте также: В Главархиве Москвы рассказали, как жители столицы помогали блокадному Ленинграду

блокадный ЛенинградМузей Победы на Поклонной гореВладимир Путин
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