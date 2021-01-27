«Галлюцинаторный синдром»: психиатр объяснил, зачем Волочкова придумывает романы

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Балерина Анастасия Волочкова рассказала своим поклонникам очередную историю о расставании с возлюбленным, вероятно, с целью привлечь к себе внимание и доказать фанатам, что у нее бурная личная жизнь. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал звездный психиатр Евгений Фомин.

По его словам, экс-прима Большого театра пытается сохранить интерес к себе, как это делает «Ольга Бузова или любая другая звезда».

— Не зря же проект «Дом 2» пользовался такой популярностью и был таким бессмертным. Дело в том, что люди склонны к вуайеризму, то есть любят наблюдать за чужой личной жизнью. А медийные персоны, зная это, используют такую тенденцию, чтобы оставаться на пике славы и приковывать больше внимания к себе, — сказал специалист.

Эксперт выразил уверенность, что такую цель преследовала и Волочкова, когда откровенно рассказала подробности личных отношений:

— Плодит Анастасия слухи о своем любимом или нет, мы, к сожалению, проверить не можем. Возможно, этот человек был в ее жизни, просто он был не медийным и просил балерину не рассказывать о себе. Но если на самом деле эта история вымысел и не соответствует реальности, тогда речь, скорее всего, идет о некой психологической патологии или галлюцинаторном синдроме.

Собеседник «ВМ» отметил, что о своих мнимых романах с неким таинственным ухажером Волочкова рассказывала и ранее. Однако эксперт исключил вероятность того, что все эти истории вымысел. Волочкова просто пытается подобными рассказами «поддерживать свой статус желанной и востребованной женщины», привлекая свою целевую аудиторию, убежден Фомин.

Ранее Анастасия Волочкова заявила на своей странице в Instagram, что решила расстаться в свой день рождения с любимым мужчиной. По ее словам, они долго жили вместе, их объединяло множество прекрасных моментов. Однако артистка отметила, что, как и многим, ей свойственно разочаровываться в людях и в их отношениях и поступках.

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