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СМИ: Мужчина украл у пенсионерки 126 тысяч рублей под предлогом ремонта
Фото: Pixabay / Fleimax

СМИ: Мужчина украл у пенсионерки 126 тысяч рублей под предлогом ремонта

Кирилл Николаев

Происшествия

Мужчина похитил с банковской карты пенсионерки 126 тысяч рублей под предлогом проведения ремонта в ее квартире. Об этом в среду, 27 января, агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

С заявлением в полицию обратилась 82-летняя пенсионерка. Она рассказала, что в 2020 году знакомый мастер ремонтировал ей компьютер. Через месяц мужчина сообщил пенсионерке, что остался без работы. Осенью в квартире женщины начался ремонт. Мастер согласился помочь, приехал к ней в квартиру со стройматериалами и попросил три тысячи рублей за них. У пенсионерки не было наличных денег, и она дала мужчине свою банковскую карту, с которой он списал 126 тысяч рублей. Позднее мастер перестал выходить на связь.

Полиция выяснят все обстоятельства случившегося.

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