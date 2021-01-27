Уганда заявила о возможном международном признании своего препарата от COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Власти Уганды начали клинические испытания своего препарата от коронавируса. В случае успеха его могут признать на международном уровне, считает созданный президентом африканской страны проект PRESIDE (Presidential Scientific Initiative on Epidemics).

Местные эксперты рассказали, что лекарство обладает антивирусными, противовоспалительными и иммунологическими свойствами. Его исследования только начались и находятся в первой фазе. Испытания идут под кодом UBV-01N, в них примут участие 128 человек в возрасте от 18 до 70 лет. У всех добровольцев выявили COVID-19.

Представители PRESIDE выразили уверенность, что в случае успеха испытаний препарат будет замечен и признан на интернациональном уровне. Оптимизм медицинских властей Уганды во многом связан с привлечением к исследованиям высококлассных специалистов, пишет Kampala Post.

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